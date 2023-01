Narva raudteejaamas avatakse eesti kirjanduse päeval reisiraamatukogu

Narva Keskraamatukogu juhi Maritsa Ort i sõnul on reisiraamatukogu avamisel valikus ligi 100 raamatut, mille seas on nii eesti autorite eestikeelseid kui ka vene keelde tõlgitud teoseid. «Eesti kirjandusteostega reisiraamatukogu avamine aitab anda eesti kirjanduse päevale erilise tähenduse. Samuti tähistame sellega Anton Hansen Tammsaare 145. sünniaastapäeva. Raamat on parim kaaslane, kelle seltsis reisida, rääkis ta.

«Raudteel on Eesti kultuuripärandis alati olnud oma kindel roll, seega meil on hea meel, et avame just Narva jaamas täiesti uue reisiraamatukogu. See on jälle üks hea näide koostööst kultuuri edendamiseks ning aitab kindlasti kaasa ka sellele, et rongiga reisimist aina mugavamaks muuta,» kommenteeris AS Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Zimmermann.