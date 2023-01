Eesti kirjanduse päeval antakse välja Tammsaare romaaniauhind

2023. aastast alates on 30. jaanuar riiklikus tähtpäevade kalendris eesti kirjanduse päevana, millega väärtustatakse eesti kirjanduse tüvitekste ja tänapäeva kirjandust ning pööratakse tähelepanu kirjanike rollile Eesti kultuuris ja ühiskonnas. Sel päeval täitub ka Anton Hansen-Tammsaare 145. sünniaastapäev.

«Tammsaare sünniaastapäevast on kujunenud Tallinna Kirjanduskeskuse tähelepanuväärse töö tulemusel kaalukas tähtpäev ja nüüdsest ka lipupäev, mil vähemasti korraks on kõige keskmes meie kirjandus,» ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja. «Sarnane kaal on ka üle viie aasta välja antaval Tammsaare romaaniauhinnal, millega tunnustatud autorite nimetatud teostelt ei oodata vähemat kui meie kirjanduse tüvitekstiks kujunemist,» lisas Oja.