Ka psühholoog võib lõpuks vihastada

Vaatasin üles klaasukse poole, mis oli kaetud purunenud munakollastega. Vaatasin naist. Zoe’it. Tema nägu – nii kangekaelne, vihkamisest nii tardunud. Minu enda jõuetust. Äkki kuulsin oma peas muusikat. Susanne Sundfør, «Kamikaze» Did you ever feel you’re heartbroken? Did you ever feel like it’s the end of the world? The bells are ringing ... Süda lõi koos muusikaga aina kiiremas ja kiiremas taktis ... Cause you take me back, you take me back, I’m your kamikaze, and tonight’s the night we might fall together, and you take me back, you take me back, I’m your kamikaze ...