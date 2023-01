Kirjastaja Tiina Ristimets: tänapäeva maailmas on raamatutel järjest olulisem roll

Kirjastuse asutaja ja juhi Tiina Ristimetsa sõnul on tal hea meel, et multimeedia ja nutiseadmete keskseks muutunud maailmas on endiselt koht ka traditsioonilisel ja kvaliteetsel kirjandusel. «Usun siiralt, et tänapäeva maailmas on raamatutel järjest olulisem roll pakkuda inimestele tugevat, kontrollitud ja toimetatud sisu, mille autoriteks on oma ala professionaalid,» rääkis Ristimets ning lisas, et raamatutel on oluline roll ka laste ja noorte väärtuste kujundajana.

20 aastaga on eestlaste lugemisharjumused ja raamatueelistused muutunud. «Siiski on selgelt välja kujunenud tõelised hittraamatud, mida on ostetud kümneid tuhandeid eksemplare,» selgitas Ristimets. «Teeme esikümnesse jõudnud raamatutest ja autoritest kindlasti lähiajal ka põhjalikuma ülevaate.»

«Raamatute väljaandmine on minu jaoks olnud väga arendav, loominguline ja inspireeriv protsess,» tõdes Ristimets, kes on aastate jooksul kohtunud sadade Eesti ja välismaa autoritega. «Olen kuulnud ja lugenud imelisi ning ka traagilisi lugusid, kuid tean, et need on vaid jäämäe tipp, sest tõeliselt elu muutvaid lugusid on Eestis palju ja need on veel rääkimata. Kuulutamegi oma juubeliaasta puhul välja lugude konkursi «Elu muutev lugu», kuhu ootame Eesti inimeste liigutavaid ja õpetlikke lugusid, et need ka teiste jaoks kokku köita ja välja anda.»