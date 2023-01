LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Neuroteadlane Jaan Aru: lugemine võimaldab meil taasõppida süvenemist, mida on vaja nii täiskasvanutel kui lastel

Kogukonnaraamatukogu kasutuspõhimõte on lihtne: Võta, loe ja pane tagasi ning too uus juurde! Seega saab lugeda kohapeal või raamatu koju kaasa võtta, et see hiljem tagasi tuua. Samuti on teretulnud raamatukappi mõne uue teose lisamine, mis endal juba läbi töötatud, kuid mida ka naabritel lugeda tasuks.