Vikerraadio kuulajate lemmikteos on Leelo Tungla «Seltsimees laps»

«Oleme koos kannatanud, aga ka naernud ja rõõmustanud. Müüd muretseme Ukraina ja selle kaudu ka iseenda pärast. Mõned on küll pahandanud, et miks on raamatus nii palju naeru, aga ausalt öeldes ma tahtsin, et oleks aru saada, et eestlased ei olnud kõik metsavennad või kommunistid. Oli inimesi, kes püüdsid oma lapsi kasvatada ausateks ja rõõmsateks ning lapsed andsid neile jõudu loota, et tuleb iseseisvus, mis meil nüüd käes on. Ma väga tahaksin, et me oskaksime sellest rõõmu tunda. Me mõtleme palju igapäevastele muredele, aga võiksime mõelda aeg-ajalt sellele, et me olemegi iseseisvad. Nii tahaks, et saaksime seda mõtet mõelda igavesti,» vastas Leelo Tungal küsimusele, miks inimesed tema raamatut «Seltsimees laps» armastavad.