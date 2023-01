Narva raudteejaamas avati eesti kirjanduse päeva puhul reisiraamatukogu

Narva Keskraamatukogu juhi Maritsa Orti sõnul on reisiraamatukogu avamisel valikus ligi 100 raamatut, mille seas on nii eesti autorite eestikeelseid kui ka vene keelde tõlgitud teoseid. Ta märkis, et reisijad saavad teoseid sõiduks tasuta kaasa võtta ning soovi korral hiljem ka tagastada. «Reisiraamatukogu avamisega tähistame esimest korda eesti kirjanduse päeva, samuti Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeva. Raamat on parim kaaslane, kelle seltsis teel olla,» rääkis ta.