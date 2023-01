Tiit Trofimovi raamat «Lõpp on algus» ilmus ka inglise keeles

Raamatu «Ratsionaalne emotsionaalsus» autor, juhtide ja meeskondade koolitaja Alar Ojastu on öelnud, et raamat «Lõpp on algus» on kõnekas kirjeldus inimese sisemise töö viljadest. See on innustav teejuht neile, kes oma rada alles otsivad, ja sõbralik äratundmine neile, kes mõnda aega seda ülikeerukat teekonda inimeseks olemise sügavama olemuseni juba kõndinud.