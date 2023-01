«Kui me sisendame inimestele mõtet, et nad on omadega sassis, siis nad lähevadki omadega sassi»

Ja siis võtsid nad mu ühel päeval mängu lõppedes hulgakesti ette ja ütlesid mulle, et ma olen kasutu. Ja kehalise kasvatuse õpetaja paistis kangesti mures olevat ja küsis, kas ma tõepoolest ei hooli lakrossist (see on ühe mängu nimi), ja mina vastasin, et nii see kardetavasti tõepoolest on, ja tema ütles, et sellest on kahju, kuna mu isa oli nii innukas, ja mis mulle siis üldse korda läheb?