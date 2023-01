Lõpeb parimate Eesti autorite raamatute hääletus

Apollo raamatueksperdid tegid koos Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega ära suure ja põhjaliku eeltöö ning valisid välja kuues kategoorias kümme teost ehk kokku 60 raamatut. Eelvaliku koostamisel lähtuti järgnevatest tingimustest: tegemist on eesti autori originaalteosega, raamatu esmatrükk 2022. aastal, samuti hinnati teose sisu ja erakordsust.

Apollo turundusjuhi Ardo Krassi sõnul on hääletus olnud sel aastal väga populaarne ning igas kategoorias käib parima raamatu tiitli nimel tihe heitlus.

«Ilukirjanduse kategoorias on hetkel liidripositsioonil Fred Jüssi ja Jaan Tootseni raamat «Olemise mõnu. Ööülikooli Raamatukogu», millele koheselt järgnevad Andrus Kivirähki «Lend Kuule» ning Jaan Kaplinski ja Tõnu Õnnepalu «Kirjad». Luule kategoorias on oma kümnenda luulekoguga «Janu on kõikidel kaks» enim hääli kogunud Kristiina Ehin, aga kaugele ei jää maha Tõnu Õnnepalu luulekogu «Kevaded ja aastad». Lasteraamatute kategoorias on teistest ette rebinud Janno Põldma ja Heiki Ernitsa «Leiutajateküla jõulud» ning Sass Henno «Mina olin siin 2. Tagasitulek».

Eestlane ja tema lugu kategoorias käib tihe heitlus esikoha nimel Mauri Dorbeku «Ma tahan. Ma suudan. Ma võin» ja Eero Epneri «Lembit Ulfsak» raamatute vahel.

Nagu ka möödunud aastal, on populaarteaduslike ja käsiraamatute kategoorias käimas kõige põnevam heitlus. Esikohtade vahed on minimaalsed ning võimalus võitjaks tulla on kõigil, sest pea pool hääletuse perioodist on veel ees.

Praeguseks on hääletanud juba üle 5200 inimese. «Kõik raamatusõbrad on oodatud oma lemmiku poolt hääletama. Vaid ühest häälest võib sõltuda, kelle kasuks kaalukauss langeb - sedavõrd väikesed vahed on mitmes kategoorias,» lisas Krass.

2022. aasta parimaid eesti autorite raamatuid saavad lugejad valida e-hääletuse teel kuni 31. jaanuarini Apollo kodulehel.