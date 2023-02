Marju Kõivupuu soovitab raamatuid mõtisklemiseks, muhelemiseks ja nautimiseks

Olen suhtunud elulooraamatutesse alati teatava ettevaatusega, sest selles žanris on oht libastuda seltskonna-ajakirjanduse tasemele. Läinud aasta silmapaistvamad teosed elulooraamatute hulgas olid minu jaoks Eero Epneri koostatud raamat Lembit Ulfsakist ning Tiit Hennoste jt koostatud «Meie Peeter. Lugusid, mälestusi, mõtteid». Valisin soovitamiseks viimase, sest Peeter Olesk (1953-2021) oli ka minu (toona veel verinoor) õppejõud ja hilisem kolleeg, isikupärane mõtleja, literaat, riigimees… Värvikat isiksust, nagu seda Peeter Olesk ju iga kandi pealt oli, ongi raske (et mitte öelda võimatu) iseloomustada nappide sõnadega. Kuid see raamat pole ainult Peeter Oleskist, vaid on samaaegselt ka värvikas pusletükk Eesti humanitaaria ja taasiseseisvumise lukku. 1990ndad oli aeg, kus läks vaja mõtte- ja otsustusjulgust, väärt isikuomadusi, mida nüüdsel ajal eestlaste kestmajäämise kontekstis ohtlikult napib. Peetril jagus mõlemat, ääretult laia silmaringiga ja emapaatiline inimene nagu ta oli. Trenditeadlast ega mugavuspoliitikut Peeter Oleskist ei saanud ja jumal tänatud! Raamatus meenutavad Peetrit inimesed, kes on teda lähemalt tundnud, kes on temaga koos töötanud. Seetõttu neile, kes on olnud Peeter Oleski kaasteelised, avanevad mälestuste kirevas paletis ka lisaks rohkem või vähem peidetud nünasid ja kihid, mis paratamatult jäävadki sedasorti raamatutes kaduma nende jaoks, kes jäävad väljaspoole siseringe. Kuid needki, kes ei ole olnud seotud humanitaarharitlastega ja / või pole liikunud poliitikutega samades koridorides, võtke julgesti seda raamatut lugeda. See on vaimu puhastava toimega teos.