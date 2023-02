UUS KRIMIPÕNEVIK ⟩ «Surmas pole mingit väärikust. Ega privaatsust»

«Neli auku, üks nii kaugel paremal, et pole õieti nähagi, kriimustus. Teisel pool on kole, aga pinnapealne auk. Need kaks keskel olid surmavad.» Ta suskas pintsetid haava sisse, võttes vaba käega terasest joonlaua. «Need on laubal paar millimeetrit sügavad, mis on loogiline, kuna luu ei võimaldanud sügavamale tungida. Aga vaadake siia, kus haav kaardub põsele.» Ta lükkas joonlaua haava sisse ja see heli ajas Ketti iiveldama. «See on peaaegu kaks sentimeetrit. Ma pole veel näinud ühtegi koera, kelle küüned oleksid nii pikad. Ja vaadake, kui selgepiiriline see haav on, mingeid rebendeid ei ole. Loom ei saa küünistega nii puhast haava tekitada.»