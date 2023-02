Tartu linnaraamatukogu külastas mullu iga päev 1500 inimest

Iga tartlase kohta tehti 10 laenutust ning iga lugeja kohta kogunes keskmiselt 27 laenutust. Raamatukogu teenuseid kasutas aasta jooksul üle 30 000 lugeja, koduteenindust osutati 65 lugejale. Raamatukogu noorim lugeja on sündinud 2020. aastal ja vanim 1925. aastal.

Raamatukogu keskkogu ja harukogusid külastati 2022. aastal ligi 421 000 korda, seda on 6 protsenti rohkem kui aasta tagasi. Pandeemiaeelse, 2019. aasta külastuste arv oli viiendiku võrra suurem. Aasta jooksul raamatukogu kasutanud lugejate arv tõusis 2,5 protsenti, aga jäi napilt alla 2019. aasta näitajale.

Raamatukogu direktori Kristina Pai sõnul mõjutab laenutuste arvu oluliselt ostetavate raamatute hulk. Kuna raamatu hind on oluliselt tõusnud, siis olemasoleva raha eest saab raamatukogu osta üha vähem raamatuid. Lugejate jaoks on uute raamatute kättesaamine aina keerulisem, sest järjekorrad neile pikenevad. Hetkel on kõige populaarsemad, st kõige pikema järjekorraga raamatud Eero Epneri «Lembit Ulfsak», Mauri Dorbeki «Ma tahan. Ma suudan. Ma võin» ning Jaan Aru «Loovusest ja logelemisest».