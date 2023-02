LUGEMISSOOVITUSED LASTELE ⟩ 7 raamatut pikakõrvalistest, millega jäneseaastat tähistada

Jänesepoeg Julius saab kingiks arvuti. See on just see, mida jänesepoiss endale soovinud on. Õe kelk ja venna suusad tunduvad Juliusele liiga tavalised. Isa näitab Juliusele, kuidas arvutis mänge mängida. Küll need on põnevad! Saab siin ju huntide eest põgeneda, kapsaid virna laduda ja porgandeid pilduda. Kõige põnevam on aga tiigrite jahtimise mäng. See on kohe nii kaasahaarav, et Julius leiab vaevu mahti söömiseks ja magamiseks, õe või vennaga hullamisest rääkimata. Kui aga kõik tiigrid lõpuks püütud saavad, avastab Julius end hoopis teisest maailmast.