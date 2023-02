Osta täna ja ära mitte kunagi maksa

Eira piirkonna tänavaid kaunistas prantsuse art nouveau arhitektuur. See siin oli vaese mehe Stockholm. Värvilised juugendstiilis hooned, millel looklevate raamistikega aknad ning reljeefid ja fantastilised ornamendid. See siin oli Helsinki kesklinna ajalooline piirkond - Ullanlinna, Eira ja Punavuori. Coco Chanel ütles kord, et on inimesi, kel on raha ja on need, kes on rikkad. Neis piirkondades elasid rikkad. Ma ei osanud arvata, kuidas Kaifi-Arti üleüldse rikaste keskele sattus, kuid tema avarasse korterisse sisse jalutades, tundsin teatavat aukartust. Midagi oli see kutt oma elus õigesti teinud. Kuidas tema maitsemeel nii teadlikuks oli kujunenud, ma samuti ei teadnud. Ise arvanuks, et ta elab mõnes uusarenduses nagu enamus edevaid noori, kel natukene plekki ja ilge näitamisvajadus. Selles piirkonnas postkasti omada tähendas omada teatavat staatust, kuid mis staatusest me saame rääkida, kui kuti hüüdnimi on Kaifi-Arti?