«Olin kogu asja juures, kuid ei olnud teadlik sellest, mille tunnistajaks ma olin»

***

«Surma põhjuseks oli kägistamine.»

Seisan Lacey surnukeha kohal, tema nägu on kahvatult jäine sinine. Minust vasakul seisab koroner, käes kirjutusalus; minust paremal tuleb detektiiv liigagi lähedale. Ma ei tea, mida öelda, nii et ma ei ütle midagi; mu silmad värelevad tüdruku kohal, keda ma vaevu tundsin. See tüdruk, kes nädal aega tagasi minu kabinetti tuli, rääkis mulle oma probleemidest. Probleemidest, mille lahendamise ta mulle usaldas.

«Seda saab verevalumite järgi aru,» jätkab koroner pastakaga kaelale osutades. «Siin on näha sõrmede jälgi. Sama suurus ja sama suure vahega nagu Aubreylt leitud sõrmejälgedel. Samuti sarnased nöörijäljed randmetel ja pahkluudel.»

Heidan pilgu koronerile ja neelatan.

«Niisiis arvate, et need on omavahel seotud? Kas süüdlane on sama mees?»

«See vestlus jäägu järgmiseks korraks,» katkestab mind detektiiv Thomas, «praegu keskendume Laceyle. Nagu ma ütlesin, leiti ta teie kontori taga asuvast põiktänavast. Kas käite seal taga tihti?»

«Ei,» ütlen ma ja vaatan enda ees lebavat keha. Tema blondid juuksed on vihmast märjad ja kleepuvad näole nagu ämblikuvõrk. Kahvatu nahk on nüüd veelgi kahvatum, muutes kõik tema armid veelgi nähtavamaks. Need kitsad punased jutid, mis jooksevad üle käte, rinna ja jalgade. «Ei, väga harva. Seal käivad vaid prügiautod prügikonteinereid tühjendamas. Kõik pargivad maja ette.»