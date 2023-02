Müügile jõudis Peeter Rebase debüütmängufilmi aluseks olnud raamat

«Sergey Fetisovi memuaaridel loodud film oli kaheksa aasta pikkune pingutus, et jagada Fetisovi elulugu ning kanda edasi ühiskonnas olulist sõnumit. Filmi rahvusvaheline edu täitis aga vaid pool Fetisovile antud lubadusest teha tema lugu kuuldavaks. Kui Fetisov 2017. aastal meie hulgast lahkus, võtsime missiooniks täita ka teise poole talle lubatust ning tuua tema lugu inimesteni üle maailma ka filmi aluseks olnud raamatu näol,» kommenteerib filmi «Tulilind» režissöör Peeter Rebane raamatu valmimise tagamaid ja on õnnelik, et sellega on ka auvõlg loo autori ees lõplikult tasutud.