Autor, kes oskab vähesega väga palju edasi anda

«Loomingu raamatukogu» asjakesed tuleb maru kähku poodide või kioskite riiulitelt ära krabada, sest nad on odavad, saavad kõpsti otsa ja juurde neid ei tehta. Sisult raamat, aga ametlikult ajakiri. E-raamatuid vast ikka saab sirvida, ent luulekogu puhul pole see teab mis mõnus lähenemisviis. P-raamat on parem.