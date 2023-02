Ilmus Jüri Kolgi uus luulekogu «Fuuga»

«kas suhetel on esimene ja teine ja kolmaski kosmiline kiirus kas mingit uut asja alustades peab kohe uskuma see nüüd ongi see on täpselt õiges mõõdus metsikus nüüd jään planeedi orbiidile igaveseks tiirlema visas õnnelikus osaduses kas väljendades vähimatki kahtlust öeldes juba enne starti et taganemistee jääb lahti mõlemale kas ei võta see õiget hoogu maha ei määra su lendu madalaks ehk sügiseste pilvedeni mitte rohkem kui sedagi kas ma ütlesin kui sedagi»