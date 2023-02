Neli raamatut, mis aitavad elu teadlikult paremaks muuta

«Ärata endas hiiglaslik vägi» Anthony Robbins

Maria soovitab kõigile Anthony Robbinsi raamatut «Ärata endas hiiglaslik vägi». Ta ütleb, et see on praktilise psühholoogia meisterpraktikate kogumik, kuidas oma elu teadlikult õnnelikuks luua igas valdkonnas.

«Mõtlemist muutes rikkaks» Napoleon Hill

Ka Napoleon Hilli raamat «Mõtlemist muutes rikkaks» on Maria sõnul soovituslik igale inimesele. See on tema sõnul kui võti uude edukasse reaalsusesse. Toimiv, efektiivne, võimas!

«Saatanat paljastades» Napoleon Hill

Napoleon Hilli «Saatanat paljastades» aitab Maria sõnul mõista maailma varjupoole mõjusid ja toimimist meie ühiskonnas aga ka inimese enda sees. See õpetab, kuidas vabaneda varju hävitavast mõjust, samuti täiesti geniaalne raamat, otsekoheste ja ehedate praktikatega, kui oskad praktikasse panna.

Vadim Zelandi transsurfing'u teosed

Vadim Zelandi absoluutselt kõik raamatud, mis käsitlevad transsurfing'ut, peaksid Maria sõnul olema kohustuslik kirjandus! Ta selgitab, et transsurfing on meetod, mis võimaldab inimesel surfata erinevate tegelikkuse võimaluste vahel ja valida enda elus just selline stsenaarium, mida ta soovib kogeda.