GALERII ⟩ Möödus 70 aastat ühe olulisema eesti romaani esmailmumisest

Karl Ristikivi (1912–1977) loomingut peetakse eesti romaanikirjanduse ülimaks tipuks. «Hingede öö» (1953) on kolmeosaline, meeleolult sünge ja huumorivaba. Esimeses osas – «Surnud mehe maja» – satub minategelane uusaastaööl salapärasesse suurlinnamajja, ekseldes selle lugematutes ruumides ja keerdkäikudes. Ta kohtub maja asukatega ja vestleb nendega inimelu mõtet puudutavatel teemadel. Kolmandas osas – «Seitse tunnistajat» – viibib minategelane kohtus, kus teda süüdistatakse mitmes patus. Nende kahe osa vahel paikneb «Kiri proua Agnes Rohumaale», milles autor selgitab oma kirjutamispõhimõtteid.

«Hingede öö» oli Ristikivile väga isiklik teos. Ta kirjutas selle kui pagulane, kelle kodutee lõikas läbi Eestit tabanud okupatsioon. Romaani minategelane on koduta eestlane, kes eksleb võõras majas nagu 20. sajandi keskpaiga jäigas ja rangete seisusepiiridega Rootsi ühiskonnas. Majas, kuhu minategelane satub, on nähtud ka võrdpilti kogu Euroopa ummikule pärast Teist maailmasõda ja inimese eksirännakuile elulabürindis. Sellisena on Ristikivi romaani kõrvutatud Hermann Hesse, Franz Kafka, Lewis Carrolli ja Samuel Becketti teostega.