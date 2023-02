Triinu Tints esitleb raamatut viljatusest, raseduskriisist, surmast ja leinast

Raamat «Vaikuse valgus» räägib südamliku loo noorest naisest Triinust ja tema pikast, katsumusterohkest teekonnast emaks saamiseni. Triinu lugu sündis tema enneaegse lapse surma ajal, mil ta seisis ühtaegu silmitsi elu ja surmaga. Autor on pannud päevikuvormis kirja, mida tähendavad ühe naise jaoks emakaväline rasedus, 14 kunstliku viljastamise katset, ühe sügavalt enneaegse lapse sünd ja surm, raseduse katkemine teisel trimestril, üks loomulik ja ilus sünnitus õigel ajal ning palju muud.

Lisaks kogemustele ja läbielamistele on raamatus ka palju lisalugemist: teadusartiklite põhjal kirjutatud tööd autori ülikooliõpingute ajast ja meedias avaldatud arvamus- ja kogemuslood. Raamat sobib lugemiseks kõigile. Triinu lugu toetab nii naisi kui ka mehi, aga ka teisi perekonnaliikmeid ja nende lähedasi, et mõista viljatusravi olemust, lapse kaotusega seotud läbielamisi ning enneaegse lapse sünniga seotud muresid ja rõõme.

Triinu Tints (35) on nõustaja, koolitaja ja õpetaja. Ta on õppinud raseduskriisi nõustajaks, läbinud kogemusnõustaja väljaõppe, pereterapeutide sissejuhatava koolituse ning hingehoidja baaskoolituse.

Triinu on end täiendanud vanema- ja seksuaalhariduse, leina- ja viljatusnõustamise, psühholoogia ja vaimse tervise alal. Ta on vanemlusprogrammi «Imelised aastad» koolitaja, MTÜ Vaikuse Lapsed ja MTÜ Viljatusravi Tugikeskus juhatuse liige ning töötab inimeseõpetuse õpetajana. Triinul on raseduskriisi nõustaja kuuenda taseme kutsetunnistus.