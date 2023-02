Jõgeval algavad reedel Betti Alverile pühendatud luulepäevad «Tuulelapsed»

«Tuulelapsed» on teise Betti Alverile pühendatud luulesündmuse, novembris aset leidva «Tähetunni» n-ö noorem vend: «Tähetund» jõudis möödunud sügisel teatavasti 30. toimumiskorrani. Kui «Tähetunnil» osalevad 7.–12. klassi õpilased, siis «Tuulelastele» on oodatud 1.–9. klassi luulesõbrad. Võrreldes mõne varasema korraga lööb tänavustel luulepäevadel «Tuulelapsed» kaasa mõnevõrra väiksem arv truppe. Osalt on see nii arvatavasti seepärast, et lähenemas on noorte laulu- ja tantsupidu ning käimas selle eelproovid. Kooliteatris kaasa löövad lapsed on ju enamasti ka tublid lauljad-tantsijad ning see tähendab, et tuleb valikuid teha: igale poole lihtsalt ei jõua.