KUIDAS KAOTADA INFOSÕDA ⟩ «Meid peeti Brüsselis ja NATO peakorteris hullumeelseteks»

Autor analüüsib ja valgustab tagamaid, kuidas ja millest sünnivad Venemaa trollivabrikute kampaaniad ja paljastab nende motiive. Autor on sõitnud läbi viis Venemaa naabermaad või endist mõjuriiki ja intervjueerinud kohapeal asjaosalisi, kuidas on Venemaalt tulvavate valeuudiste rünnakutele vastu astutud. Autori eesmärgiks on valgustada lääneriike, et need vabaneksid oma naivismist Venemaa kavatsuste ja meetodite suhtes.

Nina Jankowicz on valeinfo ja demokratiseerimise rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert, kelle teadmised hõlmavad nii avalikku, era- kui ka akadeemilist sektorit. Ta on nõustanud valitsusi, rahvusvahelisi organisatsioone ja tehnoloogiaettevõtteid, tema kirjutisi on avaldanud USA mõjukaimad väljaanded, nagu New York Times, Washington Post ja Atlantic. Tema sulest on ilmunud ka raamat «How to Be A Woman Online», mis uurib väärkohtlemist ja valeinfot veebis ning õpetab selle vastu võitlema.