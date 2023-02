KIRJANDUS KÄTTESAADAVAKS! ⟩ Järgmisest nädalast saab sõltumata asukohast laenutada audio- ja e-raamatuid

E-raamatud on eestlastele olnud kättesaadavad juba mõnda aega, aga vaid üksikutest raamatukogudest ja kindla piirkonna inimestele. 14. veebruaril avatav e-väljaannete laenutus teeb need tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti isikukoodi omavatele inimestele sõltumata nende elukohast.

Kokku on teoseid avamispäeval veidi üle 3000. Kirjanduse valimisel on arvestatud raamatusõprade lugemiseelistustega ning koolide soovitusliku kirjandusega. Laenutuses on näiteks ligi 400 vabakasutusega kirjandusteost, mille hulgas on palju soovituslikku kirjandust.