Kultuurikriitik bell hooks: kui 40aastane vallaline naine hakkab rääkima armastusest, oletatakse, et ta igatseb «meeleheitlikult» meest

Rääkides armastusest põlvkonnakaaslastega, mõistsin, et teema ärritab ja hirmutab neid, eriti, kui võtsin jutuks tunde, et sind ei armastata piisavalt. Mitmel puhul, kui sõpradega armastusest juttu tegin, soovitati mul terapeudi poole pöörduda. Mõistsin, et mõned sõbrad olid lihtsalt tüdinud, et alalõpmata armastuse-teemat tõstatasin, ning arvasid, et mind terapeudi jutule saates saavad nad veidi hinge tõmmata. Ent suurem osa lihtsalt kartis, mis kõik võib päevavalgele tulla, kui vähegi lähemalt uurida, mida armastus meie elus tähendab.

Ent iga kord, kui neljakümneaastane vallaline naine hakkab rääkima armastusest, tikub esile seksistlikust mõtlemisest võrsunud oletus, et ta igatseb «meeleheitlikult» meest. Keegi ei arva, et talle pakub lihtsalt kirglikku intellektuaalset huvi teema kui selline. Keegi ei arva, et tema jaoks on see puhtalt filosoofiline uurimisteema, mille käigus ta püüab mõista armastuse metafüüsilist tähendust igapäevaelus. Ei, arvatakse, et tema eesmärk on leida «saatuslik külgetõmme».