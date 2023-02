Viimaste aastate trend on viia oma äri veebikeskkonda

Muidugi tuleb ka tasuta väärtuse loomisel mõelda strateegiliselt, et see viiks meie soovitud tulemuseni – müügini.

Oluline meelespea!

• Sinu tasuta kasutamiseks loodud sisu on sama tähtis kui tasuline sisu, sest see otsustab, kas potentsiaalsed kliendid annavad sulle tähelepanu või mitte.

• Turundamisstrateegia eesmärk on täita kolm kriteeriumi, mis aitavad potentsiaalsel kliendil ostuotsust teha: nad tunnevad sind, nad usaldavad sind ja sa meeldid neile.

• Enne ostuotsuse tegemist on sinu sihtrühma peamised küsimused: 1) «Kas see lahendus on sinu enda puhul töötanud?», 2) «Kas see on teiste puhul töötanud?», 3) «Kas see töötaks ka minu puhul?».

• Inimeste harimine on üks turundamisstrateegia osa, kui sinu sihtrühm on veel sammu või paari kaugusel, et olla sinu ideaalne klient.

• Väljakutsete turundamisstrateegia on üks parimaid vahendeid, et aidata lühikese aja jooksul saavutada kõik kolm kriteeriumit, mida on sinu sihtrühmal ostuotsuse tegemiseks vaja on (tundmine, usaldus ja meeldimine).