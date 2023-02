Sinijärv soovitab raamatut: üht juttu lugedes loed tegelikult mitut juttu

Eks siin ongi veidike veinitamist ja terake igapäeva – vürtsiks juurde lõpulaks ja miskine argisusest üle vaadata oskav kirjutusviis. Justkui vägagi tavapäevne, naguigavlev, alaüleolev, jah, kertturakkelik sõna heas mõttes. Ometi tõuseb autor läbi seletamatu sõnatäpsuse õhulisemale tasandile ning mängib lugeja tunnetusega just tos kõrguses. Kes eelistab, saab südamerahus just «lihtsad lood» kätte, ent mahemuhe on lugeda, tajudes ka toda tummisemat võimalikkust.

Mulle meeldib, kui osatakse kirjutada ilma pretensioonita nö kõrgele kirjandusele, tehes seda nõnda, et tavalisele jutule tekib otsekui iseenesest lisaks uus ja huvitav kiht. Et üht juttu lugedes loed tegelikult mitut juttu. «Mitu juttu» oli Kerttu Rakke ühe ammuse raamatu nimi. Mida aeg edasi, seda enam hakkan aru saama, et ta lugudes ongi mitu juttu sees. See on üks väärt omadus! Vana hea Kerttu Rakke on tagasi. Lugejate rõõmuks!