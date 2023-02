Ole noor või vana või suisa surmaeelik — see on raamat, mis väärib lugemist

Siinkohal on mõistlik päris asju päriselt uurinud inimeste kirjamärkmeid tudeerida. Marju Kõivupuu teab, mida räägib. Meiesugused könnid räägivad, mida teavad. Kui teavad. Kui tahta oma lugemistele ja teadmispõhisele tulevikule alusmüüri laduda, tasuks vanadest tarkustest alustada. Marju Kõivupuu pakub siinkohal head hakatust. Ta on tarvilikke teoseid ennegi teinud, neid üles lugeda väga heaste ei jõua, ent siinne algajate mütoloogia on üks nurgakivi, mille võiks panna iga eestikeelse inimese meelepüramiidi toeks.