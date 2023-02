NÄDALA RAAMAT ⟩ Oluline raamat, mis on Venemaa suhtes silmiavav

Mitte üheski riigis pole ajalugu ümber kirjutatud nii palju ja nii sageli kui Venemaal. See, kuidas venelased ise oma lugu jutustavad ning seda ikka ja jälle muudavad, on nende ajaloo, kultuuri ja uskumuste mõistmise ning tõlgendamise seisukohalt ülimalt oluline. Et hoomata, missugune võib olla Venemaa tulevik, on vaja aru saada, mida tähendab Putini režiim nii Venemaale kui tervele maailmale, ning tuleks uurida ideid ja müüte, mille abil on seda ajalugu kujundatud.