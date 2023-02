Mulgimaa pühapaikade raamatusari sai täiendust

Varem on lugejani jõudnud ülevaated Helme ja Karksi kihelkonna pühapaikadest. Sarja eesmärk on toetada laste tasakaalustatud arengut ning pakkuda võimalusi rahvakultuuri ja koduloo lõimimiseks tava-, õue- ja kogemusõppesse.

Ajaloolisel Mulgimaal asuv Tarvastu kihelkond on pindalalt üks väiksemaid Eestis. Samas on seal teada poolsada ajaloolist pühapaika. Sarnaselt teiste Mulgi kihelkondadega on Tarvastus talletatud rohkesti pärimusi talude pühapaikadest.

Tarvastu omapäraks on aga paljude pühapaikade nimetamine ahikotusteks. Eriline on seegi, et kohalikud elanikud on pidanud Tarvastu kihelkonna nime üheks tekkepõhjuseks kihelkonna keskuses asuvat Taara hiit ehk Taara taret. Nimelt ehitatud sealne kirik Taara hiie ehk Taara tare vastu, mis muutunud hiljem Tarvastuks.