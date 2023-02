HAARAV KRIMI ⟩ Teadvuseta beebi, surnud ema. Kas politseinikud suudavad juhtumi lahendada enne, kui on liiga hilja?

Mees ei viitsinud suitsu välja puhuda, see jäi tema sisse. Jockele tuli nutt kurku. Nii väga oleks tahtnud Jenniferiga kokku saada, tal oli vaja tüdrukuga kokku saada. Mõelda vaid, kui too teaks, kui hale ta tegelikult on, et nutab oma isa ees, täiskasvanud mees, kel puudub oma elu, kes teeb kõik, mida isa käsib. Tüdruku ees mängib ägedat elukogenud venda, nii hästi või halvasti, kui see nüüd välja tuleb, aga ta oli pikk ja habetunud, tegi suitsu ja tarvitas huuletubakat. Tegelikult oli see keelatud, aga isa ei pannud tähele, sest suitsetas ka ise. Jockel oli sisimas tunne, et petab Jenniferi. Ta ise on kakskümmend neli ja tüdruk on kuusteist. Ta peidab end habeme ja päikeseprillide taha ning tüdruk usub, et ta on suur tugev mees, kuigi iga mees näeb ära, et tegelikult on tegemist eidega.