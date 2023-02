KUI NAINE PETAB ⟩ Mis on tähtsam: kas sinu üksainus isiklik elu või teiste arvamus?

Ühel kevadhommikul Eerikuga loodusretkel juhtunud õnnetus vallandab vastakate sündmuste ahela. Kui porist nõretav mees koju jõuab, ei lase abikaasa teda uksest sisse. Eeriku kannatuste karikas saab ühtäkki pilgeni täis. Nüüd aitab! Liiga palju on Talvi võõraste meestega ringi tõmmates teda naerualuseks teinud. Kui naine oma armukesega taas kord vahele jääb, nõuab Eerik lahutust. Patustamispaigas filmitud videote kättesaamiseks on avaliku elu tegelane Andres oma maine päästmiseks valmis ka vägivallaks. Lisaks kaob ootamatult seni veel Eeriku ametlik abikaasa Talvi …

«Üksainus isiklik elu» on Eet Tuule kahekümnes teos. Tema sulest on ilmunud ka kaheksa uurija Marko Tammiku põnevike sarja kuuluvat raamatut, loodusjutte ning autobiograafiliste sugemetega romaane.

Kortermajast, kus Eerik Leesik elas, avanes avar vaade jõeluhale. Suurvee ajal meenutas Keila jõgi seal pigem piklikku järve. See oli Eeriku jaoks üks vähestest kohtadest, kus pingete maandamine oli garanteeritud. Tuli vaid teada, kuhu ja kunas minna. Kui need tingimused täidetud ja mehel vedas, õnnestus tal kevadise tulvavee ajal luhal suuri haneparvesid vaadelda. Samuti luikede seltsinguid ja muudki huvitavat. Mõnel aastal jäi suurvesi praktiliselt olematuks ja siis tundis mees, et midagi on temalt nagu ära võetud. Kui jätkus vett ja linde ning ka aega ja tahtmist, lippas Eerik vabal hetkel üle maantee ja oligi looduses. Mis sest, et selja taga möirgasid kihutavad autod. Eerikul olid kummikud jalas ning ka sobilikud rajakesed tuttavad. Sealtkaudu oli võimalik vesises pajustikus suurele veele võimalikult lähedale pääseda.