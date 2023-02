Personalileidja soovitab raamatut, mis avaldab miljardäride edu saladused

20 miljardäri kogemuslood ja soovitused

Raamat kogub kokku 20 erineva miljardäri kogemuslood ja soovitused. Sisse on põimitud erinevad tsitaadid ning põnev jutustus, mis annab suurepärase ülevaate meeletu edu saavutanud inimeste mõttemaailmast.

Konteksti võrdluseks toob Laura välja, et miljoni ja miljardi vahe on tavainimese jaoks hoomamatu – ajalises mõõtmes on miljon sekundit 12 päeva ja miljard sekundit 31 aastat.

Kohustuslik kirjandus igale ettevõtjale

Laura ütleb, et see on kohustuslik kirjandus igale ettevõtjale, aga ka kõigile, kes julgevad või soovivad suurelt unistada. Kes on valmis enda mõtteviisi avardama, leiavad raamatust mitmeid ideid ning ahhaa-momente.

«Mulle väga meeldib, et iga peatüki lõpus on «triivijate», miljonäride ja miljardäride mõtteviiside erinevuse võrdlus,» kirjeldab Laura osadest, mis teda kõnetasid. «Hindamatu väärtusega on ka tsitaadid päris magnaatidelt, kellelt me näost-näkku ilmselt otse küsimusi ei saaks kunagi küsida.»

Kes on Rafael Badziag?

Rafael Badziag on auhinnatud globaalne ettevõtja ja kirjanik ning suurepärane TED-kõneleja. 1990ndatel alustas ta multimiljoni äri, tutvustades Euroopale e-kaubandust. Koos Brian Tracyga, kirjutas ta Amazoni bestselleri, Quilly auhinna võitja «Ready, Set, Go!» («Tähelepanu! Valmis olla! Läks!»).

Teda tuntakse ka ettevõtluspsühholoogia eksperdina läbi ülemaailmsete uudistekanalite NBC, ABC, CBS, FOX, USA Today ning Wall Street Journal kajastuste, mis on vaid tuntuimad näited kogu kajastusest, mida Rafael on globaalselt pälvinud.