PILK PEALE! ⟩ 8 valet ja ebakõla prints Harry raamatust

Üks väidetest oli see, et ema Diana kinkis enne oma surma Harryle Xboxi. Vale on see seetõttu, et nimetatud mängukonsool saabus turule alles neli aastat pärast printsess Diana surma. Võimalik, et Harry pidas silmas Playstationit, mis tuli Euroopas müügile 1995. aasta septembris. Harry on öelnud, et tal on probleeme mäluga, nii et see võib olla põhjus, miks ta arvas, et see on Xbox.