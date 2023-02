Autor, keda vihatakse internetis nii väga, et ta kirjutas selle raamatusse sisse

2014-2015, London. Büroo on edukate juhtumitega kuulsust kogunud ning tööst puudust pole. Abi tuleb paluma Edie Ledwell, üks populaarse joonissarja «Tintmust süda» autoritest. Naine on kimpus anonüümse isikuga, kes peitub internetis aliase Anoom taga ja õhutab tema vastu viha üles. Pool internetisensatsioonile siginenud fännibaasist on keeranud naise vastu. Kuna detektiividel on käed-jalad tööd täis ja neil puudub kogemus online-kuritegudega, ei võta Robin ja Strike uut juhtumit vastu. Siis aga Edie mõrvatakse ja tuleb uus palve välja selgitada, kes on Anoom, seekord naise agendilt. Üha enam näib, et vihaõhutaja võib olla ka mõrvar.

Robert Galbraith, «Tintmust süda». Foto: Raamat

Haaran kohe härjal sarvist - jah, «Tintmust süda» pakub üle 1000 lehekülje lugemisrõõmu, tuletades meelde, miks ma pakse raamatuid armastan. Kui seal on tegelased, kellest lugemist ma naudin, siis pole vahet, kas pidevalt toimub midagi põnevat või on lihtsalt vaikne kulgemine. «Tintmust süda» kaldub sinna viimase poole. Sellise paksusega on aega iga kahtlusalust põhjalikumalt tundma õppida. Muidugi on neid palju. Nautisin väga aeglast jälgimisprotsessi, aga lõpp oli mu jaoks liiga järsk ja dramaatiline.