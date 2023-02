Manila ööelu: on palju noori filipiinlannasid, kes teevad kõike, et äärmisest vaesusest välja murda

Kuigi õlu mu käes on üks odavamatest – sest vabatahtlikena saame palka vaid nii-öelda söögi ostmiseks, siis kohalike mõistes on seda ikkagi üüratult palju. See pilt – mu selja taga tantsiv ja kokteile libistav, peamiselt lääne inimestest koosnev rahvamass – ning all tänaval pesu pesev kohalik mees, talletub mulle sügavasse mälusoppi. Üüratu, karjuv, ebaõiglane maailm, ja mul hakkab halb, et ma üldse saan endale Z-s käimist lubada, kuigi ma ei suuda ka endale põhjendada, kuidas aitaks väljas mitte käimine ja ise kehvades tingimustes elamine mul teisi toetada.

«Kuule, lähme otsime midagi süüa,» koputab Kareen mulle järsku õlale, äratades mu mõtetest üles.

«Jaa, okei, lähme jah,» nõustun, kallan pudelipõhja jäänud viimase lonksu kurgust alla – vähemalt ei raiska – ning järgnen sõpradele tänavale.

Poblacionis ehk Makati linna kuulsaimas barangay’s, on õhtustamiseks valikut palju. On paremaid kohti, on halvemaid, on väga häid, on väga halbu – nagu igas linnas. On restorane, on vaid öiseks ajaks üles seatud letikesi ja on enda ees kärusid lükkavaid mehi, kes müüvad kalapalle, odavaid vorstikesi ja loomulikult balut’it.

«Sa ei ole sajaprotsendiliselt Filipiinidel käinud, kui sa pole balut’it söönud!» kuulutab Kareen ja surub mind kärule lähemale.

«Eh, aitäh, mulle piisab ka viiekümnest protsendist,» puiklen vastu ja suunan meid kärust eemale. Kareen naerab.