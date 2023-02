Juhan Aare sünniaastapäevaks valmis raamat ja dokumentaalfilm

Ka Eesti Televisioon tähistab oma kauaaegse saatejuhi juubelit - 20. veebruaril kell 20 esilinastub uus dokumentaalfilm «Juhan Aare Kuldaeg», mille autor on Juhan Aare kolleeg ja mitmete filmide režissöör Toomas Lepp.

«On õnn kui tööaega, mida sa teed, võib nimetada kuldajaks. Meie teleguru Hagi Shein ütleb filmis, et saated «Panda», «Mõtleme veel» ja ka teiste kolleegide tööd ETV-s 1980. aastatel «oli meie kuldaeg, kus ajakirjandus mõjutas ühiskonda, nii, et õnnestus see kõik ära muuta»,» rääkis Lepp.