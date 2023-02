Raamatute edetabel on valentinipäeva nägu

Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohale tõusis möödunud nädalal teos, mis ilmus esmakordselt juba 1992. aastal. Küllap on põhjus tänases valentinipäevas, miks nõnda paljudel eestlastel just nüüd on tärganud suurenenud huvi Gary Chapmani raamatu «Armastuse 5 keelt» vastu. Paljukiidetud teos annab näpunäiteid, kuidas väljendada armastust oma kaasa armastuskeeles.