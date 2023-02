GALERII ⟩ Uues veebilaenutuses on tasuta valikus üle 3000 e-raamatu ja e-ajakirja

«Eelmisel aastal avanes lugejatele võimalus tellida soovitud raamat lähimasse pakiautomaati, nüüdsest on kõigil Eesti elanikel võimalus kanda tarka meest taskus ning kasutada taskuraamatukogu – püsivat võimalust laenutada tasuta e-raamatuid igas seadmes,» rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Ta lisas, et samas ei mineta ka raamatukogud oma traditsioonilist rolli kogukonnakeskuste või kirjavara juurde juhatajatena. «Vastupidi – näeme, et keerulistel aegadel täidavad raamatukogud ühiskonnas aina suuremat ja olulisemat rolli,» ütles Hartman.

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo lisas, et tänavune sõbrapäev on ka kirjanduse pidupäev – laiendati lugemisvõimalusi ja kaotati piire.

«E-väljaannete laenutuse teosega saab minna välismaale ja teoseid ei saa mitte ainult lugeda, vaid ka kuulata – valida võib paarisaja audioraamatu hulgast,» selgitas Andresoo. «Tõeliselt heameelt valmistab mulle see, et lugemine ei pea enam öökappi ootama. E-raamat või audioraamat on alati kaasas ja lugemiseks saab teinekord ära kasutada ka vaba hetke kiirel tööpäeval või reisil olles.»

Mida MIRKO pakub?

MIRKO platvormil avatud e-väljaannete laenutus võimaldab nii veebikeskkonnas kui äpis lugeda e-raamatuid ja perioodikat. Kuulata saab ka audioraamatuid. Kui kasutada MIRKO äppi, saab teoseid lugeda või kuulata ilma võrguühenduseta.

Avamispäeval on saadaval veidi üle 3000 teose. Kirjanduse valimisel arvestati raamatusõprade lugemiseelistustega ning koolide soovitusliku kirjandusega. Laenutuses on näiteks ligi 400 vabakasutusega kirjandusteost, mille hulgas on palju soovituslikku kirjandust.

E-väljaannete laenutuses on kõige enam ilukirjanduslikke teoseid, mille osakaal on umbes 60 protsenti. Muu on teatme, -aime, -tarbe ja teaduskirjandus.

E-väljaannete laenutus on üks osa üleriigilisest Minu Raamatukogu (MIRKO) platvormteenusest, kus mullu septembris avati raamatuid pakiautomaati või kulleriga koju tellimise võimalus.

