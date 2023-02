Möödus 120 aastat «krimikirjanduse isa» sünnist

Euroopa nüüdisaegse krimikirjanduse isaks nimetatud Georges Simenon on kirjutanud üle 400 teose, mis on tõlgitud umbes 50 keelde ja müüdud kogu maailmas üle 600 miljoni eksemplari. Simenoni loodud politseikomissar Jules Maigret on üks maailma tuntumaid detektiive, kellest on aastatel 1931–1972 avaldatud 75 romaani ja 28 lühijuttu.