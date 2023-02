Maarja Undusk pälvis tunnustuse Ellen Niidu monograafia eest

Maarja Undusk on luuletaja Ellen Niidu (1928-2016) tütar, oma ema elu ja loomingu jäädvustamisel on ta kasutanud nii isiklikke mälestusi, perekonnaarhiivi kui ka muid allikmaterjale. Tulemuseks on rikkalik teos, milles on esiplaanil Ellen Niidu tundlik ja elujulge isik, kelle loomingulised taotlused ja saavutused trotsivad võõrvõimust ahistatud ajastut ja selle piire.