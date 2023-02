Kas armastus esimesest silmapilgust on olemas?

Paljud on veendunud, et said juba esmakohtumisel aru, et on leidnud armastuse. Teadusuuringud aga viitavad sellele, et tegemist on pigem meelepettega. Paraku kipub inimese mälu trikke tegema ja selline armumine võib olla sageli meelepete. Zürichi ülikooli psühholoogide katsed kinnitavad, et esimest kohtumist mäletavad ülivõrdes need paarid, kellel on ka edasises suhtes kõik korras. Kui suhe kipub lõhki minema, pole ka mälestused enam roosilised.