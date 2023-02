ANNA HOOOGU ⟩ Uus raamat pakub tuge olukordades, mis võivad lapsele hirmsad tunduda

Peagi valmivas raamatus saab olema 112 lehekülge ning kümme paraja pikkusega elulist ja õpetlikku lugu, mis on mõeldud kas väiksemale lapsele ettelugemiseks või suuremale lapsele lugemisoskuse harjutamiseks. Oma rõõmsate ja värviküllaste illustratsioonide poolest sobib raamat vaatamiseks juba ka sellises vanuses lapsele, kes lugu veel lõpuni kuulata ei jaksa. Lasteraamat «Väike Tormi» on sobilik Montessori kasvastuspedagoogika austajatele.

Raamatu ilmumist on kõigil soovijatel võimalik toetada Hooandja lehel.

Projekti õnnestumise korral ilmub raamat juba 2023. aasta aprillis-mais ning kõigile projekti toetajatele on ette nähtud ka kingitused.

Raamatu autor Liis Saar on kolme lapse ema, keda on kirjutamine paelunud juba lapsepõlvest. Lasteraamatu kirjutamisele andsid tõuke tema enda lapsed, kes oma naljakate, lõbusate ja vahel ka hulluks ajavate tegevustega lugudeks üksjagu ainest pakkusid. Liis on eelnevalt välja andnud käsiraamatu «Graafilise disaini näpunäiteid. Abiks algajale kujundajale» (2021).