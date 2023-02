Mees jagab saladust, kuidas naise emotsioonidega hakkama saada

«Ja üldse, kas siis meestel ei ole samasuguseid torisemise päevi? Käime mossis näoga ringi, saamata aru, mis meil viga on. Põhjus on selles, et miski on valla päästnud selle väikse poisi valu, kes endiselt meie sees elab. Ja siis see poisike jaurabki: kõik on pahasti, maailm on kole, ilm on sitt, toit on maitsetu ja üldse on kõik valesti. Kui naine ei aktiveeru – kuule, jää vait, sa oled nagu tita – ja laseb mehel paha tuju välja toriseda, siis läheb see ühel hetkel lihtsalt mööda ning kõik on taas vaba ja hea. Mõlemal poolel on teise tusatsemist muidugi raske taluda ja lihtne on teist süüdistama hakata, aga mina olen õppinud, et olukorra rahulik vaatlemine ja teise vaikne toetamine on kõige parem lahendus,» arvab ta.