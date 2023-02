VALELIKUD TÜDRUKUD ⟩ Sõltuvusttekitav põnevik, mille pöörded on ettearvamatud

«Klassikaline aknailm,» torkas Elma. «Ma arvasin, et kõik Islandi inimesed on sellistest vigadest õppinud. Sa tead suurepäraselt, et ilm muutub iga viieteistkümne minuti tagant.» Ta sõitis parklast välja ja lisas: «Kuhu me sõidame?»

«Linnast välja, põhja poole.»

«Kas me teame, kes see on?»

«Veel mitte, aga palju kandidaate ju pole, mis?»

«Mida sa mõtled?»

«Mäletad seda naist, kes kevadel kadunuks jäi?»

«Jah, muidugi. Maríanna. Arvad, et see on tema?»

Sævar kehitas õlgu. «Ta elas Borgarnesis ja esimesena sündmuskohale jõudnud politseinik oli kindel, et see on naine. Ilmselt oli piisavalt juukseid alles.»