Ilmus üks jaapani kirjanduse tuntumaid teoseid

Natsume Sōseki raamat «Mina olen kass» on üks jaapani kirjanduse kõige tuntumaid ja enim trükitud raamatuid läbi aegade. Algselt aastatel 1905‒1906 kirjutatud ja kultusraamatuks kujunenud «Mina olen kass» on satiiriline meistriteos, mis pilab Meiji perioodi Jaapani kõrgema keskklassi tühisust ja enesetähtsustamist. Lugu jõuab lugejani noore, kuid iseteadliku kassi pilgu läbi, kes kommenteerib salvava irooniaga ümbritsevate inimeste totrusi ja jaburat käitumist.

Jaapani kirjandusklassikasse kuuluv «Mina olen kass» on kahtlemata üks Sōseki enimtuntud teoseid, mille tähtsust on võimatu üle hinnata. Raamat on tõlgitud paljudesse keeltesse ega ole kaotanud oma värskust tänapäevalgi.