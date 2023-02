HOIATUS ⟩ See on kõige ohtlikum isikuomadus üldse

Nii isiklikes kui ka tööalastes suhetes ei saa inimene ilma empaatiavõimeta oma hingega ühenduses olla. Meie vaim, meie hing ongi meie elujõud. See paneb meid tegutsema, annab elule eesmärgi ja tähenduse, see ajendab meid armastama ja paranema. See on see, mis muudab meid isiksusena. See on meie tõeline olemus. Hiljutisel külaskäigul Inglismaale kõndisin Windsori lossi ees mööda High Streeti. Tutvusin vaatamisväärsustega, ehkki tunne polnud päris see. Vahetult enne reisi sain teada, et üks mu ellu kuulunud varjatud nartsissiste tegutseb selle nimel, et määrida mu nime nende inimeste silmis, keda ma armastan. See oli mulle valus hoop ja tõukas mind kergesse depressiooni. Kõndides sadade teiste turistide kõrval tihedalt rahvastatud kõnniteel, mis oli ääristatud poodide ja restoranidega, tundsin end tuimana. Möödusin maas istuvast kodutust naisest, kelle ees oli tops erinevat sorti müntidega. Miski sundis mind selles rahvavoolus peatuma. Pöörasin ringi ja kõndisin mõned sammud tagasi ja küsisin temalt: «Kas ma võin teie kõrval istuda?» Naine tõstis pea, pisut ehmunud mu ebatavalisest küsimusest ja vastas siis: «Loomulikult!»