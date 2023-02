KATKEND REISIRAAMATUST ⟩ Lahkumine koroonapaanikas Nepaalist

Muutused olid muidugi pahaendelised, aga mitte keegi ei uskunud, et asi läheb tõsiseks. See on ju lihtsalt viirushaigus, ning gripp on ju isegi hullem, olid tavalised fraasid, kui koroonast juttu tuli. Maske ei kantud, ning muiates rõhuti maailma puhtaimale mägiõhule. Oli matkajaid, kes ikka veel asutasid end radadele, ning kauplesid tavapäraselt kandjate-šerpade hindu. Lennuk, millega olime saabunud vaid paar päeva varem – olime Luklasse tulnud seekord vaid tulevikku silmas pidavate eelluurajatena – oli veel koroonaskepsises mägikatsumuste otsijaid peaaegu täis.

Lend väidetavalt maailma ohtlikemale lennuväljale kestab Kathmandust vaid pool tunnikest, kuid reisi riskantsusest anti aimu juba enne lennukisse minekut. Bussis lennukissepääsu (mahutab 16 inimest) ootav reisiseltskond tegi kohaliku tiibetlanna juhtimisel läbi hea ende rituaali, mis oma olemuselt meenutas viimast osadussöömaaega: igaühele anti peopesale vett, mis tuli endale pähe kallata, küpsis ja viiluke mandariini. Koos toimetati ja söödi, ning vaadati üksteisele mõtlikult silma. Probleem on selles, et Lukla lennurada on vaid 450 meetrit pikk, ning maandumine tuleb sooritada otse järsule kaljuservale, mis nõuab väga täpselt seatud maandumisnurka. Äralend seevastu on nagu lahtitõuge suusahüppe mäelt – lennuk kaob kohe alla kuristikku, et siis seejärel taas kõrgust koguda (suusatajad seda veel ei suuda). Lennujaamaks näiliselt täiesti mittesobiva mäenõlva olevat kohalik külamees kunagi müünud 30 dollari, ühe kana ja pudeli kohaliku puskari eest.