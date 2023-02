Bosnia sõjas piiramisrõngasse jäänud kirjaniku lood räägivad sellest, millest ajakirjanduses vaikiti

Sarajevos sündinud horvaadi luuletaja ja ajakirjanik Miljenko Jergović (sünd. 1966) jäi Bosnia sõja alguses aastaks Sarajevo piiramisrõngasse ja kirjutas pärast sealt pääsemist oma esimesed lühijutud, mis veel kaugelt enne sõja lõppu koondusid kogumikku «Sarajevo Marlboro». Jergović on rõhutatult oma lugudest välja jätnud toonased ideoloogilised võitlused, mis sõjani viisid, ning jutustab nende asemel kõiksugu erilistest ja tavalistest Bosnia inimestest, kes on äkitselt jäänud sõja kätte ja peavad sellega kuidagi hakkama saama. Ta keskendub luuletajale omase tundlikkusega väikestele detailidele ja püüab kujutada seda, millest ajakirjandus ei saanud rääkida. Mõne aasta jooksul pärast ilmumist tõlgiti teos kõigisse suurtesse Lääne-Euroopa keeltesse ning sellest sai teerajaja Balkani nn reaalproosale ja Balkani sõdadest kõneleva kirjanduse võidukäigule läänes.

Kunagi ammu tassisid koormakandjad kaupu punutud seljakorvidega mööda Sepetarevaci tänavat üles Bjelaves asuvatesse ladudesse ja Pothrastovi poodidesse. Aastasadu ponnistasid nad mööda seda lõputuna näivat järsku tänavat üles, et kohale jõudes värskendada end tänava­kaevu veega ja loota, et ühel heal päeval annab see küngas nende kannatuste raskuse all lõpuks järele. Kaevu rajas kunagi ammu – ja keegi ei teadnud, millal – üks beg, kes tahtis inimestele head teha ning ka taevariigis paremas valguses paista. See kaev ei jäänud kunagi kuivaks, isegi siis, kui kaubakandjate asemele ilmusid veoautod ja mälestust nende punutud korvidest talletas veel vaid tänava nimi.1